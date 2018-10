Waar blijven de miljoenen voor de Tongelreep?

Exact negentien komma twee miljoen euro heeft de Eindhovense gemeenteraad opzij gezet voor het nieuwbouwplan voor zwembad de Tongelreep in de Genneper Parken. Maar de aanbesteding van dat nieuwbouwplan is mislukt, stelde het Eindhovense college van B en W onlangs vast.

De enige aannemer die brood zag in dat plan wilde het uitvoeren voor een bedrag van 21,2 miljoen euro. En dat geld heeft de gemeente Eindhoven niet. Daarom vindt er momenteel een herbezinning op dat plan plaats, en gaan deskundigen onderzoeken of er wel sprake is van een reëel plan voor de vervangende bebouwing van het gesloten golfslagbad van de Tongelreep.

Een belangrijke vraag die dat besluit oproept is deze: Is dat wel een logische stap als er sprake is van een gat van 'slechts' twee miljoen euro? Zijn er geen manieren om het verschillen tussen de gevraagde 21,2 miljoen euro en de beschikbare 19,2 miljoen euro te dichten?

Op de kop af

Nou, nee. Want het verschil is geen 2 miljoen. Het gat is maar liefst 9,2 miljoen euro groot. Het bedrag dat het gemeentebestuur beschikbaar heeft voor de aannemer van deze klus is namelijk op de kop af op 12 miljoen euro groot, veel en veel minder dan het bedrag dat op de gemeentebegroting is op genomen voor nieuwbouw van de Tongelreep.

In eerste instantie was de verbazing over de mislukte aanbesteding dan ook groot bij zwemmers, zwemverenigingen en zelfs tal van Eindhovense politici. Ook zij zagen een gat tussen vraag en aanbad van 2 miljoen euro, een gat dat met wat (stevig) onderhandelen wellicht toch wel te overbruggen moest zijn.

Maar die illusie wordt door de woordvoerder van de Eindhovense sportwethouder snel en resoluut aan diggelen geslagen met een simpele rekensom. De directe bouwkosten van een nieuwe Tongelreep staan voor een bedrag van 12 miljoen euro op de begroting. De overige 7,2 miljoen euro zijn bestemd voor alle overige directe en indirecte kosten die het nieuwbouwplan met zich meebrengen.

,,Die kosten zijn te splitsen in twee twee categorieën", ze legt de woordvoerder uit. ,,Op de eerste plaats zijn dat wat wij noemen werken. En in de tweede plaats gaat dat om wat in aannemerstermen bijkomende kosten genoemd worden."

Kleedhokjes

Onder de categorie ‘werken’ schaart het gemeentebestuur de inrichting, bijvoorbeeld van de kleedhokjes en de ruimtes voor personeel, de terreininrichting, de waterbehandeling en het spraypark dat op de zonneweide moet komen. De ‘bijkomende kosten’ zijn de rekening van de architect- en adviseurskosten, leges, de interne projectbegeleiding en de post ‘onvoorzien’.

Gevraagd naar een nadere specificatie van al deze kosten zegt de woordvoerder deze nog niet te kunnen geven. ,,Dit zou ons namelijk kunnen schaden bij de toekomstige nieuwe aanbesteding in het vervolg van het project."