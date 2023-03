‘We doen nu niet waarvan we met z’n allen weten dat het móet gebeuren’

Aagje en Joris wonen in een schuurhuis in Esch: ‘Mijn moeder zei nog: ‘Weet je het zeker, jongen?’’

ESCH - Aagje Verstegen en Joris van Os wonen in een schuurhuis, deels verscholen achter een oud stenen huis aan de Haarenseweg in Esch. Zes jaar geleden stond de vervallen schuur uit 1880 er nog, waarvan het voorste deel ooit een kuipenmakerij was. Eigenlijk wilden Verstegen (42) en Van Os (45) de oude schuur renoveren. ,,Maar de balken waren rot. Het slopen was zelfs gevaarlijk.”