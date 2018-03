Weinig scholieren in Noordoost-Brabant verlaten school zonder diploma

Zo meldt de gemeente Meierijstad in een persbericht. Gemeenten in deze regio werken samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Dat gebeurt onder meer met het inzetten van leerplichtambtenaren. De regio Brabant Noordoost bestaat naast de gemeente Meierijstad uit de gemeenten Oss, Landerd, Boekel, Bernheze, Uden, Grave, Mill & Sint-Hubert, Boxmeer en Sint-Anthonis.

Jaarcijfers van RBL BNO werden onlangs bekend gemaakt. Onderwijswethouder Coby van der Pas van fusiegemeente Meierijstad is blij met de cijfers. ,,Na de fusie stonden wij voor de keuze om het zelf te doen of via het regionale bureau. Vanwege de kennis van de doelgroep en de regionale samenwerking kozen we om bij hen aan te sluiten. En dat was een goede keuze."