Wel of geen elektrische deelbakfiets voor de deur, in het Witte Dorp worstelen inwoners ermee

10 jaar Kerst in de Vleut: mee­zing-avond en zo’n 120 kerststal­len bezoeken

BEST - Rond de 120 kerststallen zijn er te bewonderen tijdens de jubileumeditie van Kerst in de Vleut, die vanaf zondag 18 december in Best gehouden wordt. Om het te vieren wordt er op 28 december ’s avonds op verschillende locaties ook een ‘meezing-avond’ gehouden.

10:51