Wielervereniging Schijndel moet alle zeilen bijzetten om serieus talent te kunnen blijven opleiden

Column Opvoeden zonder schermpjes? Simpelweg onmogelijk

‘Nee, al die schermpjes, da’s niks. Daar gaan we gewoon niet aan beginnen’. Er is werkelijk geen enkele aanstaande ouder die ik dit niet met stellige zekerheid heb horen verkondigen. Verstandig natuurlijk, van die ouders. Maar kom twee jaar later nog maar eens terug.