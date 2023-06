Wonen boven AH en brandweerkazerne midden in Veghel? ‘Meer huizen is gunstig voor winkelgebied’

Mr. Sushi Uden failliet, curator mikt op doorstart met ander horecabe­drijf

UDEN - Mr. Sushi Uden aan de Pastoor Spieringsstraat in het centrum is failliet. Curator mr. Remco Michielsen van het advocatenkantoor Van As Advocaten uit Uden is op zoek naar kandidaten die het horecabedrijf willen overnemen.