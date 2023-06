Ze hadden altijd het gevoel dat er 'iets niet klopte': hoe deze donorkinderen na jaren ontdekten hoe het écht zat

Eindelijk kan Veghelse Ans (66) het frisse buitenbad in: ‘Dit jaar wil ik alle dagen gaan’

VEGHEL - Nog geen twee minuten was het openluchtbad in Veghel open of de eerste zwemmer stapte in het frisse water. ,,Oh heerlijk, hier heb ik op zitten wachten!”, straalde Ans van der Sangen tijdens haar eerste baantje schoolslag.