Zeker geen windmolens in natuurgebied Wijboschbroek

Dommeldal ingezet als verdedi­gings­li­nie

SINT-OEDENRODE – Koning Willem II verwachtte in 1839 een inval van de Belgen in Noord-Brabant. Anne van Kuijk vertelt op woensdag 12 april om 20.00 uur in Zorgcentrum Odendael hoe het Dommeldal tussen Sint-Oedenrode en Den Bosch ingezet werd als verdedigingslinie.