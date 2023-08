Zwalkende man stapt half uur na positieve drugstest toch weer zijn auto in

Met video Auto met drie inzitten­den van de weg op A50 bij Schaijk

SCHAIJK - Een auto met daarin drie jonge mannen is van de weg geraakt op de A50 bij Schaijk. Dat gebeurde in de richting van Nijmegen, rond 07.40 uur. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt. Er hoefde uiteindelijk niemand naar het ziekenhuis.