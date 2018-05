Zwijsen en Fioretti verhuizen gala's naar de Noordkade in Veghel: 'Een prachtige plek'

,,De Noordkade is een prachtige locatie, we gaan gebruik maken van de Afzakkerij", schetst mede-organisator van het gala en docent Rob Groenemans van het Zwijsen College. Diezelfde mening is mede-organisator van het gala en docente Donja Migchels van het Fioretti College toegedaan. ,,Al was Henkeshage ook een erg mooie plek. Maar nu blijven we dus in Veghel."