A.F.Th. van der Heijden schreef erotische roman: ‘Ik leidde vrouwen naar hevige verliefdheid’

‘Wat is er spannender dan de grenzen op te heffen tussen de geslachten en je proberen in te leven in de gevoelens van een ander?’ vraagt Adri van der Heijden (69) zich hardop af. Dat is wat hij doet in Stemvorken. De getrouwde Zwanet Vrauwdeunt wordt verliefd op een voormalige geliefde van haar man Albert Egberts en met toestemming van haar man beginnen de twee aan een erotisch avontuur, waarbij Albert het nakijken heeft. Vrauwdeunt en geliefde Corinne Suwijn bedrijven de liefde in het echtelijk bed, terwijl Albert in de werkkamer precies daarboven schrijft aan een toneelstuk.