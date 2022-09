Actrice Charlie Chan Dagelet: ‘Had door mijn achternaam altijd het gevoel dat ik moest presteren’

Hemd van het lijf Nynke de Jong: ‘Na drie zwanger­schap­pen, bevallin­gen en kraamtij­den kan ik overal slapen’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Nynke de Jong is ‘heel fanatiek’ en ‘heel eigenwijs’, ging meer wielrennen voor de liefde en is doodsbang om kanker te krijgen: ‘Ik check mijn borsten en smeer me rot.’

30 juli