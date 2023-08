Column Kiki Schippers | ‘Ik besloot naar de gevaarlijkste wijk van Europa te gaan’

BV de Liefde Jessica was verdrietig en opgelucht toen haar man overleed: ‘Waren al 4 jaar aan het afscheid nemen’

Toen de man van Jessica (59) terminaal ziek werd, zette dat hun huwelijk onder druk. ‘Ik héb me daar toch geschreeuwd!’. In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.