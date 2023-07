Dit is Dilan Yesilgöz, beoogd VVD-leider: perfectionist die bij bruiloft plaspauze plande om 14.11 uur

Interview Shirma Rouse: ‘De kilo’s die ik droeg waren niet van eten, maar van de stress’

Ze studeerde scheikunde, speelt als zangeres de grootste zalen plat en is nu het nieuwe boegbeeld van kookzender 24Kitchen. Shrima Rouse (43) pakte zichzelf bij de kladden. Een gesprek over haar strenge jeugd, grenzen stellen, racisme en haar zorg voor vergeten kinderen. ‘Een vriendin zei: Shirma kan voor iedereen huilen, behalve voor zichzelf. Dat raakte me zo’, vertelt de zangeres in dit interview met ons magazine Mezza.