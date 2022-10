Eerst wandelen, dan lekker opwarmen bij deze 11 unieke boscafés

Kluun: ‘Vaders die het leuk vinden uren in de speeltuin te zitten noem ik veinsva­ders: ik geloof ze niet’

Vertrouwen hebben, beetje bijsturen, en vooral: je eigen gedrag aanpassen, en niet dat van de puber. Dat is de boodschap die Kluun (58) ouders wil meegeven in zijn boek Help, ik heb een puber! ‘Ik hoor mezelf soms als een ouwe lul tegen mijn kinderen praten: pas je wel op? Alsof dat ook maar íets helpt.’

23 oktober