Fabienne werd verliefd op de man van haar overleden vriendin: ‘Het was haar laatste wens’

BV de Liefde Ruben (26) is maagd: ‘Nooit iemand tegengeko­men met wie ik het zou willen doen’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Ruben (26) valt op mannen en vrouwen, maar heeft geen seks gehad. ‘En als het nooit gebeurt, is het ook goed.’