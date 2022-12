Felix en Marjan hebben al 8 jaar een latrelatie: ‘Elke week een feestje, en goed voor de seks’

Rampvlucht-acteur Gijs Scholten van Aschat: 'Arrogantie was compensa­tie­ge­drag voor mijn onzeker­heid’

Hij had dodelijke faalangst en werd afgewezen voor de Toneelschool. Acteur Gijs Scholten van Aschat (63) – vanaf 1 december in de film Piece of My Heart – over therapie, het mijden van risico’s en jaloers zijn op je kind. ‘Die onbevangenheid, dat zit niet in me,’ vertelt Scholten van Aschat in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

26 november