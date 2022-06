Fonkelnieuwe meesterwerken: fotografen laten zich inspireren door 17de eeuwse kunst

Dragons’ Den-investeer­der Shawn Harris: ‘Geld lenen om de huur te betalen, dat nooit meer’

Ze groeide op in armoede en kwam voor de liefde naar Nederland. Ooit serveerster, nu een bevlogen multimiljonair die startende ondernemers op weg helpt. Ondernemer Shawn Harris (58) gelooft niet in geluk, wel in hard werken. ‘Bij mij krijg je alles, het is emotie, meer passie voor alles.’

3 mei