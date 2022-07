Gelukkig, we mogen weer kamperen

Op tournee zijn met mijn eigen cabaretvoorstelling is echt mijn droombaan, en toch kijk ik ook elk jaar weer uit naar de zomer. Even geen optreedspanning, even niet het hele land door. Zodra mijn laatste optreden in zicht is, zakken mijn behabandjes steevast af: blijkbaar hou ik mijn schouders het hele jaar gespannen omhoog, en is dit hun eigenlijke stand.