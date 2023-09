Gerrit Hiemstra: ‘Eigenlijk ben ik hier een allochtoon, Nederlands is een vreemde taal’

Interview Bioloog Tijs Goldsch­midt: ‘Moedig als mensen gewoon kinderen krijgen’

Mooi vindt hij het, en ook onvoorstelbaar: dat we met de fruitvlieg gemeenschappelijke voorouders hebben. Evolutiebioloog en P.C. Hooftprijswinnaar Tijs Goldschmidt (70) over snelwegactivisten, de wolf en de invloed van de oorlog. ‘Mijn vader zei dat hij te veel van me hield om me het leven aan te doen,’ vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.