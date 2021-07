Herman Brood-fans hebben van alles: t-shirts, koektrommels en zelfs een tattoo

‘Zo is mijn zoon niet’, zei mevrouw Brood



Aldo Koops (57) uit Assen is fan sinds Broods debuutalbum en bezit honderden zelf gemaakte live-cd’s. Aldo had contact met Hermans moeder, die naast hem op de flat woonde. Herman gaf haar regelmatig geld voor zijn jeugdvriend Tokkel, die goed gitaar kon spelen, maar door drugs het spoor bijster was geraakt. Via z’n moeder hoorde Herman dat Aldo opnames bezat waarop ook Tokkel meedeed. Die wilde hij wel, zei z’n moeder: wat dat moest kosten? Niks natuurlijk. Op een reactie moest hij niet rekenen, zei mevrouw Brood, zo was haar zoon niet. Op donderdag 5 juli vond Aldo een envelop op z’n deurmat, met daarin een tekening en de tekst: hallo aldo jij ben kanjer. De volgende woensdag is Herman van het Hilton gesprongen. Het was misschien wel zijn laatste tekening. Kippenvel.