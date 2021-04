Het gaat zo niet langer, ik maak mezelf en mijn omgeving gek

Lee Towers wordt 75: intimi over een pionier, vakidioot en top-opa

22 maart De man van De Elleboog en meer dan vijftig uitverkochte shows in Ahoy wordt morgen, op 23 maart, 75 jaar. Familie en vrienden over een perfectionistisch werkpaard. ,,Leen is een streber; hij is overtuigd van de dingen die hij doet.’’