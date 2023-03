Het lukt niet, ik krijg het gewoon niet uit mijn strot

Hemd van het lijf Rapper Willie Wartaal eet één maaltijd per dag: ‘Scheelt ook tijd en gedoe’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Willie Wartaal eet één maaltijd per dag, gaat graag kapot in de sportschool en haat de smartphone. ‘Dat is een god geworden en ik ben atheïst, man.’