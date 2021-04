Hunkeren naar écht contact: ‘Sinds corona besef ik pas hoe belangrijk ik knuffelen vind’

Eveline en Bjørn

Eveline van Riet: ‘Bjørn heeft me geleerd te knuffelen. We waren 17. Ik kwam uit een gezin waar geen fysieke warmte was. We leerden elkaar kennen op een feestje in Den Haag. We deden er de sinaasappeldans, je weet wel, met een sinaasappel tussen onze voorhoofden. Daarna bracht hij me op de brommer naar huis.’