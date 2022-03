Iedereen vindt me zo flink, en dapper en wijs, maar ze moesten me nu eens zien

Jan Rot krijgt staande ovatie van 15.000 man na uitvoering van Hallelujah

Een emotioneel moment gisteravond in de Ziggo Dome. Jan Rot bracht daar zijn Nederlandse versie van Hallelujah en de ongeneeslijk zieke zanger kreeg na afloop een staande ovatie van de 15.000 man publiek. Het optreden was onderdeel van Matthijs gaat door in concert.

