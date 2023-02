Ik ben me eigenlijk steeds laffer gaan kleden

Interview/met video Hans Kazàn brak met zijn ouders: ‘Ze waren tegen mijn relatie met Wendy’

Hans Kazàn (69) kennen we als illusionist, maar inmiddels geeft hij lezingen. Over tegenslag, succes en geluk. Hij kan erover meepraten, want hij raakte alles kwijt en werd meer dan eens met zijn eigen sterfelijkheid geconfronteerd. ‘Als er ellendige dingen op je pad komen, kun je maar één ding doen: accepteren dat het zo is en stap twee zetten,’ vertelt hij in dit interview met ons weekendmagazine Mezza.

21 januari