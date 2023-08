Ik vlucht voorlopig in alles zelf doen

De ene bestseller na de andere, uitverkoch­te zalen: wat is het geheim van ‘breinex­pert’ Charlotte Labee?

Al wekenlang staat ze met drie bestsellers over de werking van het brein in de top vijf van best verkochte boeken. Inmiddels beschouwt Charlotte Labee (37) zichzelf als spirituele gids en trekt ze volle zalen. Uit ons weekendmagazine Mezza: is ze een geslepen ondernemer of heeft ze simpelweg het beste voor met de wereld? ,,Als mensen er iets aan hebben, is dat prima. Maar dat ze dingen vertelt die gewoon niet kloppen, is jammer.”