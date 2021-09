Ik zie bekenden geschrokken wegkijken: hoe groet je iemand die sinds kort weet dat...

Zwitserland Slapen onder de sterren op een bed van pallets

8 augustus Vanuit je bed naar de hemel kijken. Sanne van der Kolk en reisgenoot Annalot sliepen in Zwitserland op plekken waar de nachten pikdonker zijn en miljoenen lichtjes dansen in de lucht. ‘De matras is zeiknat, onze neuzen zijn ijskoud, in stilte staren we naar boven.’