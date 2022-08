In deze vijf steden kun je zélf heerlijk een boottochtje maken

BV de Liefde Martin ging op speeddate: ‘Arrogante, verlegen, onaantrek­ke­lij­ke vrouwen, tot ik bij Nathalie kwam’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Dat zijn relatie zes jaar geleden strandde vond Martin (46) niet zo’n ramp. Maar in zijn eentje vond hij de weekenden wel erg lang en leeg.

26 juli