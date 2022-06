Jan is nog maar net gestorven en ik word geacht volledig mee te draaien

Wat moeten we met Daan, ze is nog steeds niet bij haar vader geweest hè?



Oeps, mijn tante was even vergeten dat Elvis nog wél in de familie-appgroep zit. Ik ben eruit gestapt, vond het te pijnlijk dat zelfs mijn familie niet weet hoe ze met mij om moet gaan. Al die maanden van ziekte werd Jan doodgezwegen. Elvis kaatst terug: Daan is geen probleem dat moet worden opgelost.