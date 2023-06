Jessica was verdrietig en opgelucht toen haar man overleed: ‘Waren al 4 jaar aan het afscheid nemen’

BV de Liefde Dick (43) is gescheiden: ‘Er stapt nooit iemand op mij af die zegt: wat ben jij een leuke gozer’

Dick (43) zoekt de gezelligheid van een relatie, maar is nog steeds alleen. ‘Dat ik op een vakantiepark woon, helpt niet.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.