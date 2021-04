Karel (57) verliest zijn vrouw aan alzheimer: ‘Ik hoop dat als ze sterft, ik bij haar kan zijn’

‘Ik dacht dat mijn 51-jarige vrouw een burn-out had, maar het bleek alzheimer. Het begon met onleesbare appjes die ik pas na enige moeite kon ontcijferen, daarna volgden de elektrische apparaten die ze niet meer vanzelfsprekend kon bedienen, en weer even later begon ze de volgorde van simpele handelingen door de war te halen. Een pan pasta stond dampend op het aanrecht als de saus nog moest worden gemaakt. Op het verkeerde been gezet door die burn-out volgde een jaar van wederzijds verlies aan houvast en onbegrip. Had ze niet gezegd dat ze wilde ophouden met haar drukke baan, en waarom ondernam ze dan niks? Ik herkende haar niet meer, zo energieloos zat ze in een stoel, niet bij machte haar leven de draai te geven die alles ten goede zou keren.