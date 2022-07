Martin ging op speeddate: ‘Arrogante, verlegen, onaantrekkelijke vrouwen, tot ik bij Nathalie kwam’

BV de Liefde Lotte (38) koos bewust voor eenper­soons­bed: ‘Nooit discussies over logeren’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. In de kingsize slaapkamer van Lotte (38) staat een eenpersoonsbed. Wel zo rustig: nooit discussies over blijven slapen.

19 juli