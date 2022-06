Meer dan twintig uitgevers wezen het manuscript van J.K. Rowling af: de rest is geschiedenis

Tot drie jaar terug was Joanne K. Rowling een onbetwiste publiekslieveling. De voormalige bijstandsmoeder werd wereldwijd niet alleen bewonderd door kinderen, maar ook door hun grootouders en generaties ertussenin. Ze is de auteur van zeven Harry Potter-boeken die, afgezien van een paar inheemse stammen in het Amazonegebied, liefhebbers uit alle windstreken wisten te bereiken. Wereldwijd zijn er meer dan 500 miljoen boeken over de bebrilde tovenaarsleerling verkocht, verschenen in ruim tachtig talen. Daarbovenop werden ze tot acht gigantische kaskrakers verfilmd.