Merel kreeg Clinton uit dodencel in Texas: ‘Dat hij zo goed functioneert is echt een wonder’

Met videoClinton Young uit Texas zat negentien jaar in een dodencel – tot advocaat Merel Pontier (31) uit Rotterdam zich op zijn zaak stortte. Zijn executie is van de baan, Clinton is vrij, en nu is er een boek over Pontier: Onrecht.