Nadine en Roel ontdekten swingersscene: ‘Hebben geleerd dat onze grenzen niet vastliggen’

Nadine: ‘We zijn bijna zestien jaar samen, daarvoor hadden we beiden een huwelijk met een belabberd seksleven. Tussen Roel en mij was het meteen heerlijk. Zo’n tien jaar geleden opperde hij dat het hem fijn leek als we eens van elkaar konden genieten buiten de eigen slaapkamer. Zo ontstond het idee naar een parenclub te gaan. Ik dacht: we kunnen het proberen, al kreeg ik visioenen van oude Jambers-afleveringen met uitgezakte vrouwen en vadsige mannetjes in een string.