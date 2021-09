Nederlanders over Duitsland: ‘Waag het niet in een grotere auto dan die van je baas rond te rijden’

Vergelijk je Duitsland met een buurvrouw, dan is het er eentje op wie je kunt bouwen. Je weet precies wanneer ze de gordijnen opendoet en dat ze niet van de spontane visite is. Altijd even toeschietelijk in de buurtapp, nooit te flauw je plantjes te doen, maar o wee als iemand haar autootje blokkeert of het oud papier vóór de container deponeert.