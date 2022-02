Op weg naar Santiago: ‘Niet weten waar je slaapt geeft een gevoel van vrijheid’

Interview Tineke Schouten kon haar kinderen zelden in bed stoppen: ‘Blijft een schuldge­voel’

Ze had nog wel zo’n zin in haar pensioen, twee jaar geleden. Lekker een beetje reizen, aanklooien met de kleinkinderen. Maar toen ging haar man kwakkelen en zat ze vanwege corona ineens thuis. En ontdekte Tineke Schouten (67) dat niks doen niets voor haar is. ‘Pas als het er niet meer uitziet, zeg ik: berg mij maar op,’ vertelt ze in ons weekendmagazine Mezza.

9 januari