Podcast Open/Eind: waar komt die liefde voor waargebeurde gruwelverhalen vandaan?

NIEUWPodcasts over waargebeurde misdrijven zijn geliefder dan ooit. Dat heeft impact op nabestaanden. Journalist Iris van den Boom (52) en podcastmaker Dija Kabba (24) vertellen in hun podcast Open/Eind (zie hierboven) over de worsteling die ze voelen tussen journalistiek en mededogen.

Het is tegenwoordig veruit de populairste podcastvorm: true crime, oftewel een waargebeurd verhaal over een moord of vermissing of ander delict dat in de nodige nevelen is gehuld. Afleveringen lang duiken de makers, vaak journalisten, in oude politiedossiers, plaatsen ze hardop vraagtekens, lopen ze sporen na van slachtoffers om steeds weer af te sluiten met bloedstollende cliffhangers en plotwendingen waardoor het publiek alleen maar méér wil. En krijgt, want een beetje true crime-podcast kan aardig lang doorgaan. Niet zelden ontdekken de makers nieuwe aanwijzingen in de zaak, of is er toevallig een doorbraak dankzij de politie waardoor er weer genoeg materiaal is voor nieuwe afleveringen.

Zo verging het ook Serial, een Amerikaanse podcast-serie uit 2014 over de moord op een studente. Het is de moeder aller true crime-podcasts, met maar liefst 300 miljoen downloads. De serie heeft ervoor gezorgd dat de verdachte uit het verhaal in 2019 werd vrijgesproken.

De populariteit van Serial zorgde voor een enorme groei van de podcast als medium, én van het genre true crime. Ook in Nederland, met De brand in het landhuis als een van de eerste en bekendste.

Volledig scherm © Illustratie Aart Jan Venema | Met dank aan Kevin Goes, head of content audio on demand bij DPG Media.

Maar waar komt die liefde voor waargebeurde gruwelverhalen vandaan? Psychologen hebben daarvoor een aantal theorieën. Zo zou er iets bestaan als ‘morbide nieuwsgierigheid’, die ook verklaart waarom we graag naar horror kijken of nare nieuwsberichten lezen. Maar het is ook aannemelijk dat we met true crime leren over de gruwelijkste daden van de mens, terwijl we veilig op de bank zitten of, in het geval van een podcast, tijdens ons rondje rennen door het park, bij het vouwen van de was of op de fiets naar huis.

Voor familiele­den is het gemis op ieder moment van de dag nog voelbaar

Dat klinkt vrij onschuldig, maar toch krijgt het genre de laatste tijd steeds meer kritiek: het zou vaak gaan om leedvermaak, verpakt als journalistiek product. We hebben het immers over waargebeurde feiten, met echte slachtoffers en vermisten en hun familieleden, voor wie het gemis op ieder moment van de dag nog voelbaar is.

Je zou als je journalist bijna niet meer aan een true crime- project durven wagen. Toch besloot AD Amersfoortse Courant- verslaggever Iris van den Boom in de zomer van 2022 een podcast te maken, Open /Eind, over de vermissing van de Amersfoortse Hanno van Mil in 2014, een zaak die haar al jaren intrigeert. Bevlogen vertelt ze hoe Van Mil, ‘een gewone vader van drie kinderen in een nieuwbouwwijk’ op een dag niet thuiskomt, en hoe zijn vrouw de volgende dag zijn auto een paar kilometer verderop vindt.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘De sleutels nog in het contact, zijn mobiele telefoon lag er nog in, en dat is het einde van het verhaal. Al negen jaar lang.’ Van den Boom werd doorverwezen naar de podcastafdeling van haar uitgeverij, waar ze werd gekoppeld aan podcastmaker Dija Kabba. Samen doken ze verder in de zaak, al twijfelde Kabba wel aan het hele project (‘Er zijn al zoveel true crime-podcasts’). Toen de familie van Van Mil liet weten niet mee te willen werken, opperde Kabba om de stekker uit het project te trekken, terwijl Van den Boom nog lang niet klaar was met de zaak.

Vanaf dat moment gaan de makers zelf een rol spelen in de podcast: met Kabba en haar haast kalmerende timbre als het geweten en de scepticus, en Van den Boom, met rappe Brabantse tongval, als gedreven journalist die niet los wil laten, maar tegelijk steeds meer de verantwoordelijkheid naar de nabestaanden voelt. Beiden geven toe weinig te hebben stilgestaan bij de impact die vermissingen op nabestaanden hebben. Ze besluiten het samen te onderzoeken en spreken daarvoor met andere achterblijvers, leren over de burn-out klachten en gevallen van PTSS onder nabestaanden en horen bij Slachtofferhulp over alle bizarre bureaucratische rompslomp waar veel achterblijvers tegenaan lopen.

Het resultaat lijkt een compleet nieuw genre: ‘een meta-podcast’ zoals een van hun collega’s het omschreef. ‘Een vastgelopen true crime die zijn eigen dynamiek heeft gekregen’, noemen ze het zelf, maar ook ‘een worsteling tussen journalistiek en mededogen’. En wat betekent die worsteling voor het genre true crime? Dat blijft bestaan, knikken de makers: de behoefte aan de verhalen blijft, evenals de behoefte van de journalist om in een onopgelost verhaal te duiken.

Journalis­ten zullen altijd in een onopgelost verhaal willen duiken

Dija Kabba: ‘Laatst stuurde Iris me een linkje naar een artikel over stoffelijke resten die waren gevonden. Toen ging mijn hoofd ook meteen aan: het zal toch niet!’ Iris van den Boom vult aan: ‘En dat heb ik al negen jaar, iedere keer als er iets wordt gevonden. Dat is mijn menselijke nieuwsgierigheid en mijn journalistieke drive. Maar nu weet ik ook dat heel veel families op zo’n moment iets heel anders doormaken. Dat contrast, van die twee werkelijkheden naast elkaar, daar ben ik me meer bewust van.’

Open/Eind is vanaf 27 mei te beluisteren op de website van uw krant en via de gebruikelijke podcast-apps.

10 true crime podcast-aanraders De verdwenen SS’er Podcast waarin we de zoektocht volgen van de mysterieus uit Kamp Amersfoort verdwenen SS-kampcommandant en oorlogsmisdadiger Walter Heinrich. De Zaak X. Misdaadverslaggevers van het AD over spraakmakende, maar ook over minder bekende rechtszaken. Dicht op het vuur Tot negen keer toe wordt er brand gesticht in de nabije omgeving van boer Gert. Wie heeft het op hem gemunt? Of heeft hij het zelf gedaan? Familiegeheimen Moeder Astrid Holleeder en dochter Miljuschka Witzenhausen praten op intieme wijze over hun verhalen en ervaringen. Het Bewijs Hoe alledaagse voorwerpen ineens doorslaggevend bewijs zijn bij een misdaad; van een legosteentje tot een afhaalmaaltijd. In de ban van Rian Tubantia-journalist Angelique Kunst zoekt uit wie cybercharlatan Rian van Rijbroek is en hoe ze te werk gaat. Moordzaken, de podcast Oude studievrienden Carrie Voshaar en Edward van der Marel bespreken opgeloste moordzaken aan de keukentafel. Napleiten Misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra praten met advocaten en officieren van justitie over geruchtmakende strafprocessen. Vrouwenmoord Iedere acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. Hart van Nederland-verslaggever Esther Monsma praat met nabestaanden en vrouwen die een aanslag hebben overleefd. Wie praat, die slaapt Journalisten Marian Husken en Maike van Leeuwen duiken in de wereld van kroongetuigendeals.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: