Pure pech of niet? Overal waar Mark op vakantie gaat breekt de pleuris uit

Interview Saskia Noort: ‘We moeten accepteren dat ook vrouwen soms gewoon voor één nacht leuke seks willen’

Als kunstenaar moet je niet bang zijn voor wat mensen van je vinden, zegt Saskia Noort (56) in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza. Een openhartig gesprek over het aanpakken van trauma’s, kwetsbaar zijn voor je kinderen en over mannen boven de vijftig. ‘Wat mannen betreft kan ik niet vertrouwen op mijn eigen smaak.’