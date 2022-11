Robs grote liefde overleed: ‘Toen een vrouw me probeerde te versieren, begon ik te hyperventileren’

Interview Frank van der Lende over overstap naar Veronica: ‘3FM werd een soort 538-light, veel commer­ciëler’

Er was veel tumult in het leven van radio-dj Frank van der Lende (33). Hij verloor zijn vader en vertrok plotseling bij zijn grote radioliefde 3FM. De jonge vader ontdekt zichzelf opnieuw. ‘Ik ben erachter gekomen dat ik best egoïstisch in het leven stond,’ vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

15 oktober