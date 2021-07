Rust zacht, lieve Els, vanavond maak ik jouw kip in saus

Mijn allereerste schoonmoeder heette Els. Ze kwam uit Amsterdam-West, net als ik. Na Els volgde nog een aantal andere schoonmoeders, van wie ik me de namen niet allemaal meer herinner. Els was de moeder van Hans. Hans was mijn eerste vriendje. Onze verkering begon tijdens een filmvoorstelling in de aula van onze middelbare school. Hans en ik zaten samen op een tafel die achterin de zaal stond. We vonden elkaar leuk, maar er was nog niets gebeurd. Na het starten van de film sloeg Hans zijn arm om mijn schouders. Ik kroop wat dichter tegen hem aan.