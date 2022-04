Vader Karin Bloemen verdween uit haar leven toen ze drie was: Mijn eerste grote liefdesverdriet

Ik weet nog dat ik enorm van kleine poesjes hield. Tegenwoordig noem je dat veiligheidshalve ‘kittens’ vanwege het Google-gevaar dat als je poesjes intikt je meteen in de porno verzeild raakt. Maar goed, ik vind liefde zo’n mooi en allesomvattend begrip, dat ik het jammer vind me te beperken tot partnerliefde. Volgens mij is je eerste echte liefde simpelweg de liefde voor je vader en moeder. En die liefde zit ongelooflijk diep. Daarom is de puberteit ook zo belangrijk in het leven van de mens; om los te komen van je ouders moet je ze een beetje gaan haten, je moet je afzetten. Zodat je ruimte krijgt voor partnerliefde. En als je een partner hebt gevonden, kan je weer terug naar je ouders en het weer goedmaken met ze. U weet wel, de circle of life.