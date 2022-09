Van Wesel naar Zwolle: op de fiets langs de Hanzesteden

Met toerfiets en al neem ik de trein naar Wesel, een Hanzestad – op zijn Duits Hansestadt – in Noordrijn-Westfalen. Van zuid naar noord vormen Neuss, Wesel en Emmerich am Rhein de Duitse tak van de nieuwe Hanzesteden Fietsroute. Aan de Nederlandse kant van de grens verbindt de 450 kilometer lange tocht Nijmegen, Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Ooit werden de waren van deze machtige handelssteden over de hele wereld afgezet. Het Hanzeverbond – hansa betekent groep in het Oudhoogduits – hield vierhonderd jaar stand, tot eind zeventiende eeuw. Deze reis begint dus in Wesel. De gevel van het laatmiddeleeuwse stadhuis is fraai gereconstrueerd, maar veel moois is blijvend verloren gegaan door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. De Apfelkuchen bewaar ik voor een volgend plein.

WESEL — KALKAR 30 km

Stenen en sculpturen

In Wesel stap ik op de fiets en volg ik de Rijn stroomafwaarts richting Nederland. De knooppuntenroute voert over een dijkje, door een bos, langs een glinsterend meer. E-bikers halen me in, mandje achterop, helm op het hoofd, reflecterend hesje om de buik. Het ontcijferen van routeborden hoog aan een paal brengt me verder achterop. Maar in Bislich hoef ik alleen het Fährhaus- terras maar over te slaan en ik lig weer op kop (van e-bikers word ik nogal competitief).

Volledig scherm Muurschildering in het Duitse Kalkar. © De Strakke Hand

Over een oude postdijk nu, met fijn uitzicht over de rivier. Ik passeer een steenfabriek, fiets dwars door Rees, bekend van de bijzondere beeldentuin, en bereik langs weilanden vol wiekende windmolens het middeleeuwse stadje Kalkar, op de linkeroever van de Rijn. Zonnig gele parasols omlijsten het stadsplein. Tijd voor Afpelkuchen dus! Op een reusachtige muurschildering – alle Hanzesteden krijgen er eentje om de nieuwe fietsroute te vieren – staat een levensechte kunstenaar afgebeeld met schildersezel en palet. In zijn hand een kwast groene verf, waarmee hij de plattegrond van het nabijgelegen Grieth inkleurt.

KALKAR — EMMERICH am Rhein 20 km

Kaas en containers

Van Kalkar naar Grieth is het maar zes kilometer, de proloog van een langere route. Ik vertrok vroeg vandaag, de weilanden glinsteren nog onder flarden mist. Grieth telt zo’n achthonderd inwoners en een veelvoud aan kinderkopjes. Door zijn haven was het eeuwenlang een belangrijk handelscentrum, tot daar rond 1920 door watervervuiling en industrialisering de klad in kwam. Ik ga een kruidenierswinkeltje in voor brood en kaas. De kruidenier zet koffie, bakt broodjes en verkoopt kranten. Van de zeven Hanselädchen, ontmoetingsplaatsen die rond 1970 nog functioneerden, is de zijne de laatste, in leven gehouden door ondernemende Griethers zelf.

Volledig scherm Tussen Kalkar en Emmerich. © Nanda Raaphorst

Van het kleine Grieth naar het grote Emmerich am Rhein is het twaalf kilometer fietsen, waarvan 803 meter over een vuurrode hangbrug, bijgenaamd de Golden Gate Bridge. Een stel racefietsers leunt over de railing. Honderden containerschepen passeren er dagelijks. Emmerich am Rhein, op een steenworp van de Nederlandse grens, is in de Tweede Wereldoorlog bijna volledig verwoest. Ook de Rijnkade van de ooit machtige stad is geplaveid met kinderkopjes. Ik hobbel langs de Martinitoren waarachter Emmerichs trots zich uitstrekt: de ‘gastronomische mijl’, een zonnige promenade waar je in strandstoelen een wijntje drinkt met uitzicht over de Rijn.

EMMERICH AM RHEIN — DOESBURG 42 km

Moppen en mosterd

Via een klinkerpad schiet ik de Emmericher Ward in, een natuurgebied met water, akkers, ijsvogels en informatieborden vol teksten die je gerust ongelezen kunt laten. Nederland lonkt. Nog 1,7 kilometer en ik ben in Spijk. Ik kan nu de fietsroutebordjes van LF3 Hanzeroute volgen. Wel jammer: je fietst niet via Nijmegen maar via Westervoort langs de IJssel naar Doesburg. Dat zijn niet de mooiste kilometers, maar het schiet wel lekker op en er zijn weinig voorbijflitsende e-bikers. Aanrader is het zelfgemaakte ijs van IJs & Zo in Lathum, met smaken als meloen, yoghurt-limoncello en framboos, met brokken witte chocola.

Volledig scherm Doesburg. © Nanda Raaphorst

Een uurtje later. De opvallend moderne skyline van Doesburg komt steeds dichterbij. Met de fiets aan de hand wandel ik even later over Doesburgs gefacelifte IJsselkade. Mooi gedaan, vind ik. Een oude loods omgebouwd tot hippe evenementenhal, de gevel opgevrolijkt met een aaibare muurschildering van een spelend kind. Een gedicht uitgestanst op een lange staalplaat. Verderop een beeldengroep van rode mannenfiguren, waarvan er afgelopen juni een werd gestolen.

Met de rug naar de IJssel gaat de route naar Doesburgs oude binnenstad. Daar is dan ook veel moois te zien. Het zestiende-eeuwse Raadhuis bijvoorbeeld en de oeroude Waag met trapgevel en afgeladen terras. Behalve kaas, boter, vlees en wijn waren ook Doesburgs moppen (koekjes) en mosterd populair, hoor ik in Proeverij De Stadstuin. En nog. ‘Bij de buurman verderop kun je mosterdbonbons kopen,’ tipt eigenaar Jurgen. Die gaan mee in de fietstas.

DOESBURG — ZUTPHEN 20 km

Warme bakkers

Via bonkige keienstraatjes fiets ik Doesburg uit, langs pastelkleurige huizen verscholen achter malsgroene leibomen. Een geasfalteerd fietspad volgt, dwars door een weids groen landschap. Links glijdt een vrachtschip over de IJssel, rechts sprint een haas door de velden. Dan ben ik inmiddels vlakbij Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Vroeger kon je bij Bronkhorst wandelend de IJssel oversteken, nu heen-en-weert het Bronkhorsterveer naar Brummen, ‘Al vanaf zeven uur vanmorgen,’ zegt de veerman opgewekt. Aan de overkant slingert een dijkpad door de Cortenoeverse waarden, die zich uitstrekken tot aan Zutphen.

Volledig scherm Het kunstwerk Passi d'Oro in Doesburg, met zicht richting de IJssel. © dG

Via de Oude Ijsselbrug bereik ik de stad, waarvan alleen de daken en de toren van de Sint Walburgiskerk boven de stadswal uitsteken. Zutphen geurt naar de warme bakker. Links en rechts duiken hofjes op waar vroeger gebrouwen en gebakken werd. In Zutphen een overdaad aan sfeervolle lunchrooms en mooie winkels. De fietstassen vullen zich. Of ik de Kogge al heb gezien, vraagt een verkoopster. De Kogge was hét hanzeschip bij uitstek. Platbodems met veel draagvermogen, die ook de ondiepten van de Noordzee konden bevaren en konden lossen en laden in havens waar steigers ontbraken.

ZUTPHEN — DEVENTER 18 km

Hotspots en middelvingers

Op de linkeroever van de IJssel fiets ik verder, door een wederom weids groen rivierenlandschap naar Deventer. Of al dat groen gaat vervelen? Integendeel, het vormt een welkom contrast met de bedrijvige Hanzesteden. Zoals Deventer. Met tientallen toeristen stap ik op het pontje over de IJssel. Ooit was Deventer de belangrijkste Nederlandse Hanzestad, met levendige jaarmarkten. Ook vandaag is het druk, ondernemen zit de stad in het bloed. Onhandig manoeuvreer ik met fiets en al over de afgeladen volle Brink (het mooiste plein van Nederland, wordt gefluisterd), langs De Waag – aan de gevel een koperen ketel waarin vroeger valsemunters werden gekookt. Paraplu-slingers overspannen hippe winkelstraatjes. Ik koop deventerkoek en mosterd, maar vooral bewonder ik het nieuwe stadhuis. Het geelstalen raamwerk is versierd met tweeduizend reusachtige aluminium vingerafdrukken. Kunstenares Loes ten Anscher palmde met dat plan de Deventenaren in voor de peperdure nieuwbouw. Tussen die vingerafdrukken ook enkele van middelvingers van minder blije bewoners. Afscheid van Deventer neem ik op het stadsstrand bij paviljoen Meadow, met vijfsterrenuitzicht over de IJssel.

Volledig scherm Deventer. © Nanda Raaphorst

DEVENTER — ZWOLLE 35 km

Wat levenswijsheid in de fietstas

Ik fiets naar Zwolle over de linkeroever van de IJssel. Ik passeer molens, bunkers van de IJssellinie en dan die enorme geul in het landschap, een overloop van de IJssel, 1500 meter breed! Via de stalen IJsselbrug fiets ik Zwolle binnen. Het eerste wat opvalt is dat gebouw als een Romeinse tempel, met op het dak een keramieken wolk van 55.000 lichtblauwe tegels en een grote gouden mus. Samen met de Onze Lieve Vrouwe Basiliek en haar tachtig meter hoge toren – de Peperbus – is museum De Fundatie dé blikvanger van Zwolle. Het geheel blikkert in de zon. Niet veel later slalom ik langs een marktplein met een glazen engel, doorleefde stadsmuren, de met boeken gevulde Broerenkerk en de Grote Kerk, waar koorklanken en koffiegeur naar binnen lokken. Als ik vraag naar dé handelswaar van Zwolle krijg ik een verrassend antwoord. Geen bier, wijn, koek of tabak, maar de leer van Thomas a Kempis. De mysticus droeg uit dat ‘ieder mens onderdeel is van de hele kosmos, niet groter of kleiner. En dat het niet nodig is de slimste of de beste te willen zijn. Wie daarmee stopt zal zich bevrijd voelen en meer oog voor anderen krijgen.’ De fietstassen puilen al uit, maar het gedachtegoed van Thomas past er nog wel bij.

Treinen Alle grotere Hanzesteden zijn bereikbaar over spoor. De fiets kan in de meeste treinen mee. Een handige internationale planner is bahn.de. De Hanzesteden stonden en staan bekend om hun handelswaar, van heerlijke koek tot en met smeuïge mosterd en mosterdbonbons. Kortom, lege fietstassen mee en vullen maar. Fietsen De Hanzesteden Fietsroute is een grensoverschrijdende route van 450 km, opgedeeld in acht etappes. De route is uitgezet via fietsknooppunten. Delen vallen samen met de Rijnfietsroute (Duitsland) en de LF3 Hanzeroute (Nederland). Elke Hanzestad langs de hoofdroute heeft een ‘lus’ van gemiddeld 40 à 50 kilometer. Zo kun je ook het achterland van een Hanzestad ontdekken. Slapen en meer Op hanzestedenfietsroute.nl en op visithanzesteden.nl vind je alles wat je nodig hebt om je hanzefietsroute te plannen, van overnachtingsadressen en gps-tracks tot en met leuke winkeltjes.