‘Waarom belde je niet eerder?’ vroeg ik de monteur, ontdaan, nadat hij mij het slechte nieuws had verteld

Nieuwe Roman Ilja Leonard Pfeijffer in Athene: ‘Mijn hart klopt sneller als ik al die oude stenen zie’

In zijn boek Grand Hotel Europa nam Ilja Leonard Pfeijffer (55) het massatoerisme onder de loep. Nog veelomvattender is het thema in zijn nieuwe roman: de kwetsbaarheid van democratieën. ‘In Nederland is natuurlijk al veel onvrede, het hele systeem staat op springen’, vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.