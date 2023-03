Bewijs: Russische Buk-brigade van MH17-ramp actief aan het front in Oekraïne

De Russische legereenheid die betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17 is ook actief in de oorlog in Oekraïne. In Izioem, in de regio Charkov, zijn bewijzen gevonden dat de 53ste Luchtafweerbrigade uit Koersk aan het front vecht. Dat meldt de Amerikaanse publieke radiozender NPR .

Uit onderzoek blijkt dat deze brigade de Buk-raket leverde waarmee op 17 juli 2014 een burgertoestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden onder wie 196 Nederlanders om het leven. Het internationale onderzoeksteam (JIT) maakte onlangs bekend dat ze wel een vermoeden hebben wie van de brigade betrokken waren bij de levering en inzet van de Buk-raket, maar dat hard bewijs ontbreekt.

Nu blijkt dat de 53ste Luchtafweerbrigade vorig jaar gelegerd was in Izioem, dat toen bezet was door de Russen. Dat bevestigt de openbaar aanklager van het district Charkov tegenover NPR. Bronnen binnen de Oekraïense veiligheidsdiensten zeggen dat de brigade na de invasie bijna het hele jaar actief was in de regio, vlak over de grens met Rusland.

In september is Izioem, gelegen op 100 kilometer van de zwaar bevochten stad Bachmoet, bevrijd door het Oekraïense leger. In een pakhuis, dat fungeerde als hoofdkwartier, zijn documenten gevonden. Daarop staan de namen van alle Russische eenheden die daar aanwezig waren, waaronder die van de 53ste Luchtafweerbrigade. Op een van de documenten staat zelfs de naam van de commandant met zijn telefoonnummer. Ooggetuigen melden dat vanaf die plek ook raketten zijn afgevuurd.

Eeretitel

Volgens Rusland-deskundige George Barros van het Institute for the Study of War, een gerenommeerde Amerikaanse denktank, is de brigade na de ramp met MH17 op geen enkele manier gestraft. Sterker nog, de Russische president Vladimir Poetin beloonde de brigade onlangs met een eretitel, tot woede van Nederland. ,,Er is geen gerechtigheid geweest voor de misdaden die ze hebben begaan”, stelt Barros. ,,Helaas is dat de manier waarop de Russische Federatie het internationaal recht systematisch schendt.’’

Tot nu was er geen bewijs voor de exacte locatie van de brigade. In tegenstelling tot de infanterie zijn ze moeilijker via openbare bronnen te traceren aan het front. ,,Legers doen grote inspanningen om te proberen hun belangrijke middelen op het slagveld te verbergen’’, zegt Barros tegen NPR. ,,De 53ste is daar zeker een van, want het is bedoeld om de frontlinie-eenheden te beschermen tegen luchtaanvallen.’’

