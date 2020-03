LIVE | MH17-proces begonnen: verdachten zoals verwacht niet aanwezig

Vier verdachten staan vanaf vandaag terecht voor het neerhalen van vlucht MH17: drie Russen en een Oekraïner. Alle vier maakten ze deel uit van de pro-Russische strijdmachten die in 2014 in Oost-Oekraïne vochten. Geen van hen is vandaag aanwezig bij het proces. Namens een van hen, Oleg Poelatov, zijn wel twee Nederlandse en een Russische advocaat aanwezig.

De verdachten zijn de excentrieke Igor Girkin uit Moskou, die ten tijde van de MH17-ramp minister van Defensie was in het rebellengebied. Daarnaast gaat het om zijn plaatsvervanger Sergej Doebinski, een oud-generaal van het Russische leger. En om de Rus Oleg Poelatov, die op de dag van de ramp de lanceerlocatie zou hebben bewaakt waarvandaan de Buk-raket die MH17 trof werd afgevuurd. De vierde verdachte is de Oekraïner Leonid Chartsjenko, die zich voor zover bekend zonder militaire ervaring mengde in de onafhankelijkheidsstrijd in Oost Oekraïne en betrokken zou zijn bij het vervoer van de Buk.