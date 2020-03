LIVE | MH17-proces: Welk bewijs heeft het OM al verzameld?

Welk bewijs heeft het Openbaar Ministerie al in het MH17-strafproces? En waar zijn ze nog naar op zoek? Vandaag geeft het OM een inkijkje in de stand van zaken van het onderzoek. Volg hier onder ons liveblog over Dag 2 van het MH17-proces.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de vier verdachten is nog maanden weg, maar vandaag vertelt het OM al wel (iets) meer over de stand van zaken van het onderzoek. Wat heeft het Joint Investigation Team van Nederland, Australië, Maleisië, Oekraïne en België de afgelopen vijf jaar gedaan? Welke getuigen hebben ze gesproken, welke documenten, telefoontaps en videobeelden hebben ze in hun bezit? Maar vooral ook: wat moet het JIT nog doen? Wat willen ze nog weten? Wie hebben ze (nog) niet gesproken? De zaak gaat vandaag om 10 uur verder.

Gisteren kende het MH17-proces een emotionele start, officier van justitie Dedy Woei-a-Tsoi las in de rechtbank de namen van alle 298 inzittenden van de vlucht voor. De nabestaanden, waarvan een deel ook in de zaal zat, kreeg een brok in de keel.

De vier verdachten (drie Russen en een Okeraïner) waren niet aanwezig. Het OM verdenkt hen ervan betrokken te zijn geweest bij het vervoer van de Buk-installatie die MH17 neerschoot. De verdachten zijn niet de mensen die op de knop hebben gedrukt, maar waren wel in het gebied of maakten onderdeel uit van de chain-of-command.

Een van hen, de Rus Oleg Poelatov, stuurde wel twee advocaten. Die kondigden nu al aan veel vragen te gaan stellen over de Oekraïense autoriteiten: waarom was het luchtruim op die dag, 17 juli 2014, nog open?

Daarnaast bleek gisteren dat er mogelijk nog een Buk in het gebied was, maar die vloog in brand voordat hij gebruikt kon worden. Het staat in de samenvatting van Dag 1.