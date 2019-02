Ans is met alles blij, of Maria nu van ivoor of plastic gemaakt is

MIJN BDIn de verhalenserie Mijn museum nemen we een kijkje in een ­privémuseum aan huis. Deze keer het museum van Ans van Munster, vol met heiligen­beelden.

Trek voor een bezoek aan het museum van Ans van Munster gerust veel tijd uit. Over elk beeldje, schilderij of devotieprentje heeft ze iets te vertellen. En dat alles met een Brabantse tongval. Maar eerst wordt iedereen hartelijk ontvangen door Ans en haar man Jozef. En ja, Jozef was vroeger timmerman en nee, Ans heeft ’m niet op zijn naam en beroep uitgekozen.

Na een ‘tas’ koffie en een Brabants worstenbroodje opent Ans haar ‘heiligdom’ in de garage naast hun nieuwbouwwoning. Het museum is amper tien vierkante meter groot maar staat bomvol met prachtige heiligenbeelden uit de hele wereld, statige kruisen en noveenkaarsen. In het midden ligt het Spaanse ‘kindeke ­Jezus’ heerlijk te slapen in het stro. En aan een rek hangen wel honderden rozenkransen. ,,Dit is mijn trots. Ik voel me rijk gezegend als ik hier ben.”

Houvast

Sinds 2004 verzamelt Ans van Munster (66) uit Odiliapeel alles wat met het Rijke Roomse Leven te maken heeft. Van allerlei soorten beelden en wijwaterbakjes tot medailles met relikwieën. ,,Jozef en ik vinden veel houvast in het geloof. Ik zocht iets zinnigs om te doen en zo is het begonnen. Alles wat je hier ziet, heb ik gekregen. Inmiddels weet iedereen ook dat ze bij Ans moeten zijn als ze iets kwijt willen.”

Vroeger draaide het in Brabant om het gezin en de kerk. Inmiddels is dat wel anders en lopen de kerken steeds sneller leeg. En dat gaat Ans aan het hart. ,,Veel mensen brengen hier hun spullen omdat ze bang zijn dat ze anders na hun dood worden weggegooid. Hun kinderen hechten er geen waarde meer aan. En bij mij is het in goede handen.”

Volledig scherm Het kleine museum staat vol met heiligenbeelden, schilderijen en noveenkaarsen. Foto Janneke Hobo © Janneke Hobo

Ans weet precies wat ze wanneer van wie heeft gekregen. Onder elk beeld zit namelijk een sticker met daarop een datum en naam. En ze heeft over alle voorwerpen wel iets te vertellen. Ze weet alles van de Heilige Antonius, Lourdes en pater Karel, die erg belangrijk is voor haar. En er zijn ook genoeg anekdotes. ,,Deze Jozef werd tijdens de crisis bijvoorbeeld in de tuin begraven. Zo hoopten de verkopers dat hun huis eerder verkocht werd. En dit Mariabeeldje was eens vier maanden kwijt. Mijn kleindochter was het verloren in de speeltuin. Andere kinderen vonden het beeldje in het zand.”

Kleurrijk

Ans is ook met alles even blij. Of Maria nu van ivoor of van plastic is gemaakt. Extra trots is ze op de Mariabeelden die haar schoondochter, een Venezolaanse, meebracht uit haar geboorteland. ,,Kijk eens hoe kleurrijk ze zijn. En dit zelfgemaakte kunstwerk is van mijn kleindochter Isabella. Ze wilde ook in oma’s museum.” Er staan ook antieke stukken tussen. ,,Er is mij verteld dat dit beeld uit de zeventiende eeuw is. Maar echt geloven doe ik het niet. Wat dat betreft kunnen ze mij van alles wijsmaken.”

Volledig scherm In het museum staan deze heiligenbeelden. Over elk beeld heeft Ans wel iets te vertellen. Foto Janneke Hobo © Janneke Hobo

Na een uitgebreid rondje door haar museum, wacht er in de warme woonkamer nog een verrassing. Dertig vuistdikke mappen met devotieprenten en medailles. ,,Ik houd het meestal bij twee of drie mappen. Meer kan ik mijn gasten echt niet aandoen. Mensen die echt geïnteresseerd zijn, komen gewoon nog een keer terug.”

Grote wens

Hoewel Ans met alles blij is, heeft ze nog één grote wens: ,,Ik zou heel graag een kelk aan mijn verzameling toevoegen. Ik houd hoop, het moet toch mogelijk zijn?”

Na ruim twee uur is alles bekeken en besproken en is het tijd om naar huis te gaan. Met een paar heilige boontjes in de broekzak en een schaaltje ‘hemelse modder’ in de tas. Zelfgemaakt, met veel liefde. ,,Ik geef mijn gasten graag iets mee voor thuis. Mensen zijn erg goed voor mij en ik probeer zo iets terug te doen.”

Ons Museumke Het museum van Ans van Munster is te vinden aan de Boterbloemstraat in Odiliapeel. In het museum vindt u alles over het Rijke Roomse Leven. Het is alleen op afspraak te bezoeken. Voor meer informatie of een afspraak maken: tel: 0413-273966 of 06-52251433, e-mail: ansenjozef@live.nl