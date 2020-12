OPROEP | Breng iemand wat licht in donkere dagen en schakel MijnBD in

Wat was het een moeilijk jaar, meer dan ooit hebben we elkaar nodig. Maar een eenzame Kerst dreigt. Wij willen voor een lichtje in de duisternis zorgen door u te vragen iets te doen voor iemand die het nodig heeft. Van een taart bakken tot een kleine aubade, als het maar uit het hart komt. Helpt u mee om van 2020 een warme kerst te maken?

Lieve mensen,

Wat hebben we elkaar nodig gehad het afgelopen jaar. Wat hebben we samen geploeterd, gestreden, gehuild, gewanhoopt. Wat hebben we elkaar gesteund, soms met hele kleine gebaren. Die blik boven het mondkapje: ik ga even voor u opzij, samen redden we het wel. Of een tas boodschappen voor de voordeur. Ja, 2020 is een jaar vol ellende en verdriet geweest. Maar ik denk dat we allemaal ergens ook vol zitten van dankbaarheid. Naar verplegers en artsen, naar schoolmeesters en juffen, naar iedere winkelier die de moed erin weet te houden, naar de buurvrouw die er altijd staat als het nodig is, naar onze zonen en dochters of juist onze vaders en moeders. Dankbaar omdat ze er voor je zijn, met grote dingen of met kleine.

Quote Als we veel kaarsjes laten branden, dan baadt Brabant in een zee van licht Lucas van Houtert, Hoofdredacteur Brabants Dagblad

Lieve mensen, we gaan een stille en voor veel mensen verdrietige kerst tegemoet. Maar allemaal weten we dat een klein gebaar al kan helpen om de feestdagen beter te maken. Daarom denk ik dat we samen iets moeten gaan betekenen voor iedereen die het nodig heeft. Ik roep u hierbij dan ook op: kom tezamen! We gaan met zijn allen wat licht laten branden op weg naar Kerstmis. Als u voor kerst iets terugdoet voor iemand, kun je dat zien als een klein symbolisch kaarsje dat u opsteekt. Als we heel veel kaarsjes laten branden, dan baadt Brabant in een zee van licht. Doet u mee?

Dit is het plan

Volledig scherm © mijnbd U kent ongetwijfeld iemand die het meer dan verdiend heeft om een gebaar van dankbaarheid te ontvangen. Voor die persoon (of groep mensen, of organisatie) doet of maakt u iets. Het mag echt alles zijn. Een taart of een kerstcake, een tas lekkernijen, een klein concert, een mooie kaart, tekening of schilderij, een gedicht. Bent u bij de harmonie? Misschien zijn een paar muzikanten bereid om een kleine aubade te brengen bij het verzorgingshuis. Leest de scouting mee? Jullie kunnen als geen ander iets bedenken. Schoolklassen? Zet op z’n minst de meester of juf in het zonnetje na maandenlang ploeteren.



Misschien bent u niet zozeer dankbaar naar iemand, maar wilt u gewoon een hart onder de riem steken. Van iemand die het goed kan gebruiken in deze tijden. Dat kan natuurlijk ook. Geef of doe niet alleen iets, maar overhandig ook een brandende kaars als symbool van hoop en warmte. Als de kaars brandt, wordt de ontvanger herinnerd aan uw dankbare daad. De kaars is het symbool van onze actie.

We worden allemaal blij als we anderen iets goeds zien doen. Daarom is het belangrijk dat u een foto of filmpje maakt als u de taart overhandigt, het huis komt poetsen, De herdertjes lagen bij nachte speelt of wat dan ook. Met een stukje tekst mailt u het naar ­kerstactie@bd.nl Zorg ook dat de kaars in beeld is!

Een paar dingen zijn belangrijk:

• De actie loopt van zaterdag 18 tot en met donderdag 24 december. Wat u ook doet, doe het in die periode.

• Meld uw actie, groot of klein, vooraf aan via kerstactie@bd.nl Laat ons weten wat uw idee is, wanneer u het gaat doen (datum, als u die al weet) en vermeld uw adres en telefoonnummer (niet verplicht). Uiteraard verklappen we niemand iets, maar zonder man en paard te noemen kunnen we elkaar dan laten weten hoe de actie loopt. Bovendien...

• ...kunnen wij dan de mooiste acties selecteren om een journalist, fotograaf of camerajournalist naartoe te sturen om er extra aandacht aan te besteden.

• Janneke Hobo, bekend van Mijn BD, zorgt dat we zoveel mogelijk acties laten zien, in de krant en op onze site.

Dus, komt u mee tezamen? Helpt u mee om van 2020 een warme kerst te maken? Het hoeft geen grote moeite te zijn, maar u zult er versteld van staan wat uw kleine gebaar voor een ander betekent. Ik hoop dat ik op u mag rekenen.

Hartelijke groet,

Lucas van Houtert

Hoofdredacteur Brabants Dagblad

Volledig scherm Hoofdredacteur Lucas van Houtert © Marc Bolsius